СК проверяет видео с ложными данными об ограничениях в Москве из-за коронавируса

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Следственный комитет РФ по Москве проводит проверку по факту размещения видео с ложной информацией об ограничениях в столичном регионе из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, 26 марта на одном из видеохостингов пользователь разместил видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона.

По мнению следователей, видео разместили для создания паники у населения. Недостоверную информацию оперативно опровергли компетентные госорганы.

В воскресенье вечером появилась информация о том, что полицейские распространили данные об установлении в Подмосковье комендантского часа и запрете выхода граждан на улицу в это время.

Позже начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова заявила, что в Подмосковье комендантский час установлен не был. Сотрудники полиции должны были проинформировать жителей региона только о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Петрова добавила, что в отношении сотрудников органов, донесших до жителей Московской области недостоверную информацию, будет проведена проверка.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия не является сценарием голливудского фильма. Он подчеркнул, что в стране приняты все необходимые меры для борьбы с инфекцией.

Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19.