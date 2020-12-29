Москвичей предупредили о ветре до 15 м/с

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вечером во вторник, 29 декабря, в Москве ожидается гололед и сильный ветер с порывами до 12–15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 24 часов 29 декабря местами в Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию движения на столичных дорогах, а также избегать резких маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.
"Уважаемые пешеходы! Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра", – предупреждают в МЧС.
Ранее синоптики объявили в Москве повышенный уровень погодной опасности на 30 и 31 декабря из-за гололедицы и ветра.
Синоптики рассказали об опасной московской погоде
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