Москвичей предупредили о ветре до 15 м/с

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вечером во вторник, 29 декабря, в Москве ожидается гололед и сильный ветер с порывами до 12–15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 24 часов 29 декабря местами в Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию движения на столичных дорогах, а также избегать резких маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.

"Уважаемые пешеходы! Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра", – предупреждают в МЧС.

Ранее синоптики объявили в Москве повышенный уровень погодной опасности на 30 и 31 декабря из-за гололедицы и ветра.