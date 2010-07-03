Елисаветинско-Сергиевские чтения открылись в МГЛУ

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В Московском государственном лингвистическом университете открылись XXII Елисаветинско-Сергиевские чтения. Первую сессию чтений посвятили традициям воспитания, которым следовали императрица Мария Александровна, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна, передает Агентство "Москва".

Председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова отметила, что опыт Елизаветы Федоровны очень ценен.

"Говоря о принцессах, мы говорим о достижениях России в XIX веке, который на самом деле был поворотным в области гуманитарных наук, в области педагогики", – отметила она.

В чтениях, посвященных 155-летию со дня рождения Елизаветы Федоровны, примут участие ведущие историки, архивисты, писатели, представители власти и научного сообщества.

Вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений пройдет в четверг, 31 октября.

В Москве рассказали о традициях воспитания в Доме Романовых

Как стало известно ранее, на Селигере снимут православное реалити-шоу, участники которого будут три месяца жить в монастыре. На проект ждут тех, кто "желает найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Участники отправятся на остров и будут послушниками Нило-Столобенской пустыни. Монастырь находится на озере Селигер. Для участия в реалити-шоу необходимо записать видеообращение и рассказать о причинах своего желания стать послушником.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов поддержал эту идею. При этом, он призвал избегать искушений, которые неизбежно сопровождают всевозможные реалити-шоу.

Ранее патриарх Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений. Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

