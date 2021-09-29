В РПЦ пояснили, можно ли освящать аниме-магазин

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов прокомментировал новость об освящении аниме-магазина в Воронежской области, отметив, что РПЦ не возражает против этого, если магазин используется во благо. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как сказано у преподобного Максима Исповедника, нет вещей дурных по своей природе, есть вещи, дурные по своему употреблению", – сказал он.
Козлов пояснил, что освящать не стоит лишь места, непосредственно связанные с грехом, например клиники, где делают аборты, секс-шопы и ночные клубы. Он уточнил, что процедура, представляющая собой молитву с окроплением святой водой, прежде всего подразумевает благословение использовать вещь для благих целей.
Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против суррогатного материнства и маткапитала для отцов детей, которые были рождены таким способом. Он считает, в России необходимо разработать законодательные инициативы, нацеленные на снижение уровня смертности и повышение рождаемости. Однако это должно происходить не за счет утраты традиционных ценностей общества.
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