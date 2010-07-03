Рекорд Гиннесса уставлен на конкурсе "Цифровой прорыв"

29 сентября, 20:39
29 сентября, 20:39
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Фото: vk.com/Цифровой прорыв
Финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров "Цифровой прорыв", завершившийся в воскресенье в Казани, установил мировой рекорд по числу участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Книги рекордов Гиннесса Шейду Субаси.
"Для меня честь объявить, что мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире установлен АНО "Россия – страна возможностей", – сказала Субаси на церемонии закрытия хакатона.
Судья вручила соответствующий диплом генеральному директору АНО "Россия – страна возможностей" Алексею Комиссарову.
Финал конкурса стартовал в форме хакатона в Казани в пятницу, 27 сентября. В нем приняли участие свыше 3 тысяч специалистов. Участники соревновались в номинациях "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Их оценивали более 120 членов жюри.
Региональные этапы стартовали еще в апреле. Всего на участие в конкурсе было подано 66 тысяч заявок. К тестированию были допущены более 37 тысяч участников, из низ 19,2 тысячи прошли тест. Очные мероприятия конкурса были организованы в 40 городах России.
Платформу "Россия – страна возможностей" запустили в октябре в 2017 году по инициативе Владимира Путина. Она состоит из различных образовательных и социальных проектов, которые направлены на самореализацию горожан и их продвижение.
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