Онищенко рекомендовал выбирать отдых в Подмосковье вместо Турции

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В нижней палате парламента посоветовали россиянам отправиться на отдых в Московскую область вместо Турции. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает Агентство "Москва".

"Конечно, всех волнует Турция. Ехать, не ехать? Я вам так говорю: официально можно, а неофициально я вам не рекомендую", – поделился депутат. Он обратил внимание, что если в августе поехать на отдых в Турцию, а потом вернуться в Россию, будут сложности со сменой погоды и адаптацией организма. В результате у людей будет дополнительный стресс, говорит Онищенко.

"Пусть турки кусают локти – поезжайте в Подмосковье, дайте вашему организму прийти в себя", – подчеркнул парламентарий.

С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение возобновится с 1 августа.