Минтруд спрогнозировал сокращение численности женщин 30–39 лет на 33,8% к 2030 году

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Число женщин в возрасте от 30 до 39 лет к 2030 году сократится на 33,8% – с 12 до 7,9 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину.

При этом, отметила Баталина, на данную возрастную категорию приходится 58% рождения вторых и 68% рождения третьих детей.

"И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн", – сообщила она на форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

Таким образом, общее число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться в России до 2030 года, добавила Баталина. При этом численность женщин 20–29 лет к 2030 повысится на 9,7% – с 7,2 до 7,9 миллиона.

Баталина уточнила, что более 48% рождений приходится на женщин от 30 до 39 лет и 44% рождений – на женщин 20–29 лет.

Ранее Минтруд заявил, что размер пособий по уходу за ребенком повысится до 49 тысяч рублей в 2024 году. Сейчас он составляет 33 тысячи рублей.

До этого депутаты ГД направили на отзыв в кабмин проект федерального закона о едином для всех регионов статусе многодетной семьи и условиях получения ими мер господдержки. По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, это позволит многодетным семьям получать базовые меры поддержки вне зависимости от региона проживания.