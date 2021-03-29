В России выявили 8 711 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 711 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 144 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 612 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 595, в Нижегородской области – 291, в Ростовской области – 242.

Всего в РФ зарегистрировано 4 528 543 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Тыве и Алтае.

За последние сутки в России из-за COVID-19 умерли 293 человека. За весь период по стране умерли 98 033 человека.

За прошедшие 24 часа выздоровели 7 280 человек, всего с начала пандемии COVID-19 переболели 4 146 408 пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

Также она отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.