Еще 6 180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели еще 6 180 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в столице выявили 2 799 новых случаев COVID-19, при этом были госпитализированы 1 042 человека. Скончались за сутки 63 пациента с подтвержденным коронавирусом и диагнозом "пневмония".

В России зафиксировали 19 238 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 203 пациентов.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что первый случай коронавируса в Москве был выявлен 29 февраля 2020 года. По ее словам, тогда за считанные часы отработали всю технологию выявления контактных лиц, которую затем положили в основу работы с ковидными больными.

