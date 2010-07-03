Эксперт прокомментировал инициативу принудительно лечить больных туберкулезом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Принудительное лечение больных туберкулезом поможет оградить здоровое население от заражения. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова.

"Мера нацелена на то, чтобы оградить условно-здоровое население от заражения туберкулезом, тем более что он сейчас активно распространяется в России. А мы ездим в метро, в общественном транспорте с детьми, туберкулез ведь быстро передается. Им заразиться просто", – объясняет эксперт.

По мнению Востриковой, на принудительное лечение не попадет "случайный" человек.





Ольга Вострикова председатель Международного союза пациентов На принудительное лечение отправляются те, кто по результатам обследования получил диагноз. Его отправляют в диспансер. Если он говорит, что никуда не пойдет, не принимает этот диагноз и будет жить, как жил, то в этом случае диспансер пишет заявление в суд, уже суд разбирается. А после человека отправляют на принудительное лечение. Мы защищены от того, что любого человека возьмут на улице и отправят на лечение.

Также эксперт отмечает, что еще одной проблемой является отказ от прививок: "Мы же несколько поколений прививали детей от туберкулеза, но в последнее время появилось много родителей, которые против прививок. Они детей не прививают. В результате дети подвергаются опасности, попадают в зону большого риска".

Ранее стало известно, что больных туберкулезом будут лечить принудительно. Пленум Верховного суда разъяснил, что не по своей воле могут госпитализировать не только больных заразной формой туберкулеза, которые нарушают санитарный режим, но и тех, кто намеренно уклоняются от лечения болезни или от обследований.

Верховный суд считает, что такие меры помогут в борьбе с недугом, тем более что случаи заболевания в открытой форме участились. Отмечается, что больные, имеющие закрытую форму туберкулеза, за помощью не обращаются, поэтому их количество установить невозможно.

Уточняется, что в диспансер нельзя доставить тех, кого только подозревают в болезни.



Соболева Илона