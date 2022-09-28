Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать свой автомобиль

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Продавать сейчас свой автомобиль для покупки нового нецелесообразно, сообщил "Газете.ру" автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, на сегодняшний день выгоднее ездить на имеющемся автомобиле, потому что сколько бы ни стоил проданный автомобиль, на новый такого же или выше класса все равно не хватит. Кроме того, выбор машин в автосалонах сейчас минимален.
"Другой случай, если вообще есть желание избавиться от автомобиля из-за того, что он надоел, то от продажи тут уже ничего не остановит", – подчеркнул Моржаретто.
Автоэксперт добавил, что если автомобиль не имеет технических проблем и хорошо ездит, то лучше внимательно обдумать его продажу, трезво посмотрев на нынешний рынок.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, чем может обернуться покупка иномарок из ближнего зарубежья. Специалист отметил, что от машин из Казахстана, Армении, Белоруссии лучше всего отказаться.
По его словам, все случаи ввоза таких автомобилей связаны с занижением таможенной стоимости.
В московских автосервисах усложнилась ситуация с ремонтом машин
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