Дождь продолжит идти в столице до конца субботы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ливень, гроза и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидаются местами в столице с 20:00 до конца суток 28 июля, предупреждает МЧС.

В ведомстве рекомендуют водителям припарковаться на время дождя. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов. При сильном ветре следует по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что суббота стала самым жарким днем с начала года. К 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +30,7 градуса.

По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода продержится всю первую неделю августа.