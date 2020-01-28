Названы регионы – лидеры России по продолжительности рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстат сформировал отчет по средней продолжительности рабочей недели в регионах России за третий квартал 2019 года. Лидером по данному показателю стала Калининградская область, как сообщает News.ru.

Местные жители в среднем трудятся по 39,2 часа в неделю. С небольшим отрывом от лидера в рейтинг вошли Еврейская автономная (39,1 часа), Рязанская и Воронежская области (по 39 часов). В списке рассматривали занятое население старше 15 лет.

Наименьшую среднюю продолжительность рабочей недели специалисты зафиксировали в Республике Алтай – здесь фактическое время труда приближено к 33 часам. Почти аналогичные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (33,1) и Мурманской области (33,6).

В Москве для обеспечения трудоустройства граждан был открыт центр "Моя карьера". Получить помощь здесь могут все желающие, в том числе малоимущие семьи. Для каждого обратившегося, как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, разрабатывают индивидуальный план поддержки.

