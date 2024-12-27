Умер бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки

Фото: ТАСС/ИТАР/Белинский Юрий

Умер более 40 лет руководивший японской автомобильной компанией Suzuki Осаму Судзуки, передает ТАСС.

Судзуки скончался в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала лимфома.

Осаму Судзуки пришел в компанию в 1958 году, когда женился на дочери одного из ее основателей и взяв ее фамилию. Спустя 20 лет он возглавил Suzuki и сделал ставку на производство компактных автомобилей в Японии, на развивающихся рынках Индии и Юго-Восточной Азии, а также в Венгрии.

Именно компактные автомобили стали визитной карточкой компании, благодаря чему она долгое время занимала доминирующие позиции в этой нише. Под руководством Судзуки продажи компании выросли в 10 раз.

Судзуки покинул пост президента компании в 2015 году в возрасте 85 лет. Он передал должность своему сыну Тосихиро Судзуки.