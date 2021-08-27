В июле из-за коронавируса в России умерли 44,1 тыс человек – Росстат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Росстат сообщил, что в минувшем июле в России от коронавируса скончались 44 128 человек, в 38 922 случаях COVID-19 был документально зафиксирован. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в июле 2020 года от последствий COVID-19 скончались 6 084 человека, что в 7,3 раза меньше, чем в этом году.
Кроме того, по данным Росстата, в 1 449 случаях коронавирус, не являясь прямой причиной смерти, оказал существенное влияние летальный исход. Еще в 4 844 случаях вирус был зафиксирован, но смерть пациента была вызвана иными причинами.
В июне 2021 года, по уточненным данным, COVID-19 стал непосредственной причиной смерти в 23 780 случаях, из них в 20 447 он был зафиксирован. В 897 случаях вирус поспособствовал смерти, в 2 766 он был идентифицирован, но не являлся причиной летального исхода.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о росте смертности в июле 2021 года. По ее словам, ее рост обусловлен значительным повышением уровня заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что весь прирост смертности приходится на смертность от коронавируса. При этом в текущем месяце средний показатель смертности по России не превышает прошлогодние показатели.
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