Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,02 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во второй десятке среди субъектов РФ.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что количество новых случаев коронавируса в городе остается на низком уровне, несмотря на увеличенный охват тестирования.

За сутки в столице подтвердили 637 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составил 0,25%.

Среднее число новых случаев за две недели сократилось на 5,4%. За три недели этот показатель сократился на 10,3%.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,1% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 33,3%.

Около 10,8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 6,3% из них старше 80 лет. Еще 7,5% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 4 711 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 114 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 975 576 случаев коронавирусной инфекции.

