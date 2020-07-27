Милонов предложил вернуть в паспорт графу "национальность"

Депутат Милонов предлагает вернуть в паспорт графу "национальность"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", передает телеканал Москва 24.

Политик считает, что отсутствие этого пункта "стирает нашу память". Новый пункт он предлагает внести в графу "особые отметки" на 13-й или 18-й странице. По его мнению, возвращение данного пункта будет говорить о победе над национальными предрассудками и открытости российского общества.

"То, что сейчас нет в паспортах этой строчки, стирает нашу память и делает нас таким "национальным "Макдоналдсом" – без специфики, без красоты. Можно будет добровольно указать вашу национальность, некую вашу принадлежность к семье, к вере, к этносу", – отметил Милонов.

При этом многие специалисты уверены, что в такой графе нет необходимости. Член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов считает, что графа "национальность" не способна решить каких-то важных задач в стране.

"Такого рода инициативы напоминают некий бег по кругу. Нужно что-то придумать ради того, чтобы что-то придумать. Ни одной задачи "национальность" в паспорте не решит", – отметил Михайлов.

Историк Александр Серегин, в свою очередь, отметил, что в 1974 году такой пункт был введен для того, чтобы каждая республика могла иметь право на самоопределение. По его словам, в настоящее время данный пункт ничего не изменит. Более того, по его словам, с момента изъятия этой графы в стране ничего не поменялось.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что указывать в паспорте выдуманную или уже не существующую народность при указании национальности не должно представляться возможным.

По его мнению, новая графа "национальность" может поспособствовать сохранению культуры и традиций народов России. Он отметил, что данную инициативу считает вполне допустимой, если все будет происходить на добровольной основе.