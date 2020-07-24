В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" в отметке паспорта о национальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Указывать в паспорте выдуманную или уже не существующую народность при указании национальности не должно представляться возможным. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать. Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории РФ, а не выдуманные герои "Звездных войн", – приводит РИА Новости слова Водолацкого.
По его мнению, новая графа "национальность" может поспособствовать сохранению культуры и традиций народов России.
"Если в паспортах будет такая графа, человек сможет указать, чтобы на поколения вперед передавать принадлежность к какому-то народу или национальности. Я здесь не вижу каких-то противоречий, если это будет на добровольной основе", – добавил депутат.
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов внес инициативу о возвращении в паспорт отметки о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным. По его мнению, возвращение данного пункта будет говорить о победе над национальными предрассудками и открытости российского общества.
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