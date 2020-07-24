Депутат Госдумы предлагает вернуть в паспорт графу "национальность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вернуть в паспорт отметку о национальности предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. В своем обращении на имя министра юстиции Константина Чуйченко он отметил, что соответствующее указание в документе гражданина будет добровольным, сообщает РИА Новости.
По его мнению, возвращение данного пункта будет говорить о победе над национальными предрассудками и открытости российского общество
"В России национальный вопрос долго ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан", – говорится в обращении.
Милонов предложил вносить информацию о национальности в графе "особые отметки".
Ранее Виталий Милонов поддержал предложение Русской православной церкви запретить суррогатное материнство в России. Он подчеркнул, что считает такую процедуру вынашивания ребенка унижением для женщины и превращением ее в "бездушный инкубатор".
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