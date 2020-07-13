Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ

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Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет принимать решения о приобретении гражданства РФ живущими в стране лицами без соблюдения условия о сроке проживания, если у них есть дееспособные сын или дочь, достигшие совершеннолетия и являющиеся гражданами РФ.

Вводится обязательная государственная дактилоскопическая регистрация для тех, кто ее не проходил. Полномочиями по проведению такой регистрации наделены МВД РФ и его территориальные органы.

Ранее президент заявил, что страна нуждается в притоке новых граждан. Он уточнил, что имеет в виду граждан, которые готовы получить соответствующее образование и влиться в рынок труда или прямо приступить к определенной работе, имея нужную квалификацию. Глава государства подчеркнул, что Россия особенно заинтересована в людях, которые "чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова".

До 15 сентября Путин продлил временные меры по урегулированию правового положения иностранцев на территории России. В частности, до этого времени приостанавливается течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства.