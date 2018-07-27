Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

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Игорь Беляев – один из основателей и теоретиков российского документального кино, автор лент "Процесс" (1988), "Этот удивительный спорт" (1971), "Летопись полувека" (1967 – 1968) – скончался в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 по московскому времени.

Беляев — лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, заслуженный деятель искусств, входил в академию Российского телевидения ТЭФИ и киноакадемию "Ника", Евразийскую Академию телевидения и радио. Он создал около 100 документальных фильмов. С 1968 года был режиссером, а затем в течение десяти лет являлся художественным руководителем документальной студии ТО "Экран".

Написал несколько книг о режиссуре, в числе которых – "Введение в режиссуру. Курс для документалистов". В книге на примерах показал специфику телевидения, путь от сценария к фильму.