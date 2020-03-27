В Москве 12 тыс пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 12 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро по социальным картам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

"Сегодня до 10:00 12 тысяч пенсионеров пытались совершить поездку на метро, но ушли, увидев, что карты не работают", – сообщили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что столичным метро в утреннее время хотели воспользоваться 63 тысячи людей старше 65 лет.

В пресс-службе добавили, что в целом количество пассажиров московского метро снизилось на 44%. На 40% сократилось число поездок на автобусах из Московской области, в пригородных электричках – на 35%.

Ранее Сергей Собянин заявил о введении в столице с 26 марта домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Режим продлится до 14 апреля.

Работающих граждан Собянин призвал оставаться дома. Исключение мэр сделал для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.

В транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также людей, которых глава города призвал соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

