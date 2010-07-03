Эксперт прокомментировал отмену выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала указ президента об отмене компенсационных выплат по уходу за ребенком в размере 50 рублей ежемесячно "закономерным и долгожданным".

"Наша организация с требованием увеличить суммы неоднократно выступала. К сожалению, у нас все очень долго раскачивается. То, что сейчас это внедряется, это закономерно, очень долгожданно. 50 рублей – это было издевательство", – говорит Волынец.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Теперь те, кто обладает доходом ниже двух прожиточных минимумов, смогут получать на ребенка по 10–11 тысяч. Те, у кого цифры выше, не могут претендовать на эти деньги, поскольку это мера поддержки малообеспеченных семей. Это адресная поддержка.

По словам эксперта, эта сумма не предел мечтаний, но "сама по себе она достойна уважения".

"Нет предела совершенству. Я поздравляю наших родителей с тем, что вот так вот меняются выплаты. Трудно назвать сумму, которая бы для всех была большой, всех бы устроила", – поясняет Волынец.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила ИА "НСН", что государство, прежде чем отменять такие льготы, всегда продумывает иные меры поддержки семей.

Ранее сообщалось, что указом президента РФ с 1 января 2020 года отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком.

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно выплачиваются тем, кто фактически находился в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно президентскому указу, те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, новые назначены не будут.

Уточняется, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Вместе с тем утратившим силу признается указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял круг категорий граждан, которые могли претендовать на выплаты. Норма действовала для матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком) в декретном отпуске. Кроме того, доплата распространялась на женщин-военнослужащих.



Соболева Илона