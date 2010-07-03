Эксперт прокомментировал отмену выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала указ президента об отмене компенсационных выплат по уходу за ребенком в размере 50 рублей ежемесячно "закономерным и долгожданным".
"Наша организация с требованием увеличить суммы неоднократно выступала. К сожалению, у нас все очень долго раскачивается. То, что сейчас это внедряется, это закономерно, очень долгожданно. 50 рублей – это было издевательство", – говорит Волынец.
По словам эксперта, эта сумма не предел мечтаний, но "сама по себе она достойна уважения".
"Нет предела совершенству. Я поздравляю наших родителей с тем, что вот так вот меняются выплаты. Трудно назвать сумму, которая бы для всех была большой, всех бы устроила", – поясняет Волынец.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила ИА "НСН", что государство, прежде чем отменять такие льготы, всегда продумывает иные меры поддержки семей.
Ранее сообщалось, что указом президента РФ с 1 января 2020 года отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком.
Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно выплачиваются тем, кто фактически находился в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно президентскому указу, те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, новые назначены не будут.
Уточняется, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Вместе с тем утратившим силу признается указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял круг категорий граждан, которые могли претендовать на выплаты. Норма действовала для матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком) в декретном отпуске. Кроме того, доплата распространялась на женщин-военнослужащих.
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