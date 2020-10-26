Солнце и до 12 градусов ожидается в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 26 октября.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем температура воздуха вновь будет выше климатической нормы. В столице потеплеет до 10-12 градусов, по области – до 7-12.

Будет дуть ветер западного, юго-западного направления скоростью 2-7 метров в секунду.

При этом синоптики предупредили, что атмосферное давление продолжит расти и сохранится возмущенный геомагнитный фон с пониженным содержанием кислорода.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.