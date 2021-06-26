Роман Романенко взял на контроль организацию пешеходного перехода на Литовском бульваре

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко взял на контроль размещение пешеходного перехода на Литовском бульваре в Москве.
К парламентарию обратились жители Ясенево. Они указали на то, что между домами №1 и №10 на Литовском бульваре нет безопасного перехода.
"Во дворе дома №10 находятся две школы и детский сад. Как рассказали мне местные жители, короткая дорога пролегает между первым и десятым домами Литовского бульвара, и, конечно, все люди ходят по ней, а не в обход. Но на этом участке нет никаких знаков, регулирующих дорожное движение", – рассказал Романенко.
Депутат отметил, что риску попасть в ДТП в первую очередь подвергаются дети. Романенко направил запрос в префектуру Юго-Западного административного округа Москвы с целью добиться размещения перехода до начала нового учебного года.
Ранее депутат Госдумы Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19. По словам парламентария, данная мера необходима в условиях роста числа случаев коронавируса.
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