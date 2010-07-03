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В МВД выступили за ограничение прав наркозависимых людей. По мнению представителей ведомства, наркозависимых нужно лишить возможности работать на опасных производствах. Кроме того, тех, у кого подтвержден диагноз "наркомания", стоит лишить права управлять автомобилями.

В МВД ссылаются на зарубежный опыт в этой сфере. В частности, министерство внутренних дел запросило у коллег 46 стран сведения о том, как у них решается вопрос с наркозависимыми, передает РИА Новости.

"Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников и будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России", – сказал в ходе заседания комитета по безопасности в Совете Федерации замглавы МВД Игорь Зубов.

Ранее сообщалось, что число наркозависимых в Москве снижается. По данным столичного департамента здравоохранения, за прошлый год заболеваемость наркологическими расстройствами составила порядка 72,5 тысячи человек. Раньше этот показатель доходил почти до 100 тысяч. Систему лечения от зависимостей, которую разработали в московском научно-практическом центре наркологии, взяли за основу при утверждении международного стандарта.