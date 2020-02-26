Россияне определили, в какой соцсети лучше всего искать работу

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Россияне рассказали, в какой соцсети лучше всего искать работу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса "Работа.ру".

Отмечается, что в опросе приняли участие 3 тысячи респондентов.

"Самой эффективной для поиска работы социальной сетью является "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем – Instagram, четвертое место занял Facebook", – говорится в исследовании.

55 процентов опрошенных заявили, что не считают поиск вакансий в социальных сетях эффективным способом найти работу. При этом 70 процентов респондентов признались, что использовали соцсети для поиска.

"В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы", – предупредила директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова.

Специалист отметила, что надежность потенциального работодателя помогут определить отзывы о компании в Интернете.

Ранее россияне назвали желаемый уровень зарплаты. Сообщалось, что уровень ожидаемого заработка отличается в зависимости от региона.