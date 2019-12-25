Более 580 тысяч рублей выплатил производитель дверей и окон за нарушение договора

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Управление Роспотребнадзора по Москве взыскало через суд более 580 тысяч рублей с производителя пластиковых окон и дверей в пользу горожанина, заказавшего продукцию этой компании для ремонта квартиры. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Потребитель заключил договор на изготовление и доставку изделий из ПВХ. Стоимость договора составила 192 тысячи 838 рублей. Заказчик полностью оплатил сумму. Изделия должны были доставить в течение 28 дней, но исполнитель не сделал этого.
Москвич написал письменную претензию, но не получил ни денег, ни ответа. После этого заказчик обратился в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.
В июне суд полностью удовлетворил исковое заявление и взыскал с производителя оконных конструкций в пользу потребителя 583 тысячи 514 рублей, в том числе возврат суммы по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
Ранее Роспотребнадзор призвал граждан внимательно относиться к заказу услуг аниматоров. Для начала лучше хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Для этого можно спросить совета у друзей или знакомых, ознакомиться с отзывами на форумах, посмотреть видео с аналогичных мероприятий, а также узнать с ценовую политику и программы агентств в офисах организаций.
Договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме. Перед тем как подписать договор, стоит внимательно ознакомиться с его содержанием. Документ обязательно должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Исполнитель может отказаться от исполнения обязательств по договору только с полным возмещением убытков заказчику.
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