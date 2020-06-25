Продюсер Богачев отметил важность поправки в Конституцию об охране культуры

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Театральный продюсер Дмитрий Богачев отметил важность поправки в Конституцию об охране и поддержке культуры государством. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что в действующей Конституции уже имеется статья, затрагивающая вопросы культуры с установленными личными правами и обязанностями. Однако он уточнил, что в ней не прописаны обязанности государства по отношению к культуре.

"Поправками вводится ответственность государственная за культуру, и прописано, что культура – один из приоритетов государственной политики. Это важно, потому что это дает поддержку культуре и возможность апеллировать к высшему закону страны", – отметил Богачев.

По его словам, данная поправка для негосударственных учреждений культуры крайне важна. Богачев подчеркнул, что обязательно примет участие в голосовании, уточнив, что сделает это в ближайшее время на своем участке.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.