Астма не отягощает течение CОVID-19 – врач

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Согласно имеющимся данным, астма не отягощает течение COVID-19 у пациентов, а иногда и вовсе облегчает. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Сегодня мы можем на основе тех данных, которые имеем, говорить, что астма не отягощает прогноз больных с новой коронавирусной инфекцией. Более того, даже есть данные, что течение бронхиальной астмы при ковиде может быть даже чуть легче, чем без бронхиальной астмы, так называемый парадокс", – приводит его слова ТАСС.
В числе возможных причин такого явления он выделил более молодой возраст пациентов, особую лекарственную терапию, мокроту в дыхательных путях, а также изменение экспрессии рецепторов, через которые вирус попадает в клетку. Авдеев уточнил, что существует мнение, согласно которому ингаляционные глюкокортикостероиды, используемые для лечения бронхиальной астмы, могут защищать от инфицирования коронавирусом.
Он также коснулся вопроса вакцинации. По его словам, никаких противопоказаний к прививке от коронавируса для астматиков нет, кроме аллергии к полиэтиленгликолю.
Ранее с подобным заявлением выступил завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Караулов. Он рассказал, что российские ученые совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами изучают роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. По словам Караулова, пациентам с подобным видом астмы удается избегать тяжелого течения болезни и летального исхода. Он предположил, что это связано с особым типом воспаления, который имеют все аллергики, – Th-2-опосредованный.
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