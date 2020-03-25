Более 900 тысяч животных привили в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 900 тысяч профилактических вакцинаций животных провели в столице в 2019 году. От бешенства привили около 460 тысяч кошек и собак, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обязательной вакцинации подлежат даже те питомцы, которые содержатся только в домашних условиях и без выгула. Вирусную инфекцию они могут подхватить при контакте с уличной одеждой и обувью владельцев.

От каких именно инфекций, кроме обязательных (от бешенства или лептоспироза), необходимо привить животное, должен посоветовать ветеринар. Вакцинацию не следует проводить во время половой активности, болезни или оперативных вмешательств.

Вакцинация проводится ежегодно. За 10 дней до прививки питомцу необходимо дать противогельминтные препараты.

Первую прививку кошкам делают в возрасте 9–12 недель. Повторное вакцинирование проводят через три-четыре недели. Затем кошек необходимо прививать ежегодно.

Собак в первый раз вакцинируют на восьмой-девятой неделе после рождения, а затем через три-четыре недели и далее в годовалом возрасте. Делать прививку питомцу также нужно каждый год.

Информация о прививке заносится в ветеринарный паспорт животного. Устойчивый иммунитет к инфекциям формируется через 10–21 день после введения вакцины. В этот период важно избегать контакта питомца с другими животными, так как организм ослаблен и более чувствителен к естественному заражению.

Записать домашних питомцев на вакцинацию можно не посещая ветклинику с помощью онлайн-сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru и аналогичного сервиса в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" направили свыше 1 800 заявок на прививку своих питомцев от бешенства в домашних условиях.