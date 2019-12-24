Последнее крыло СИЗО "Лефортово" закрыли на капремонт

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В московском СИЗО "Лефортово" закрыли на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, рассказал RT член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Борис Клин.

По его словам, в ОНК Москвы поступало много жалоб на отсутствие в камерах горячей воды и крайне неудобные санузлы.

Сейчас все заключенные из закрытого крыла содержатся в отремонтированных помещениях с унитазами вместо стальных воронок, пластиковыми окнами, наливными полами, телевизорами и холодильниками.

Капремонт в "Лефортове" начался в ноябре 2017 года после неоднократных обращений к руководству ФСИН России со стороны ОНК Москвы и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

При этом Клин отметил, что некоторые бытовые проблемы в этом изоляторе сохраняются до сих пор. Арестанты жалуются на отсутствие спортзала, плохой прием телесигнала в камерах первого этажа, задержки писем и телеграмм от родственников.

По словам члена ОНК, администрация обещает подключить коллективную антенну после завершения ремонта в 2020 году. "Но в целом можно сказать, что в уже отремонтированных камерах по условиям содержания "Лефортово" становится одним из лучших cледственных изоляторов", – заключил он.

Ранее замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева назвала следственный изолятор "Лефортово" самым безопасным СИЗО столицы. По ее словам, "Лефортово" – такое место, "куда не дотянутся руки каких-либо мстителей".