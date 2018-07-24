Стеклодув и тренер морских животных. Опубликован список самых необычных вакансий лета

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В перечень самых необычных вакансий лета вошли предложения поработать стеклодувом, грумером, бренд-амбассадором алкогольной продукции, а также тренер морских животных. Рейтинг составила российская рекрутинговая компания HeadHunter по просьбе ТАСС
В частности, чтобы получить должность тренера морских животных в Ярославле, соискателю потребуется солидный опыт работы – от трех до пяти лет, умение плавать и нырять. В описании вакансии отмечается, что тренер будет не только заниматься дрессировкой дельфинов и белух, но и участвовать в шоу-программах.
Еще одна необычная вакансия также связана с уходом за животными, на этот раз – домашними. Все больше хозяев предпочитают заботиться о внешнем виде своих питомцев, прибегая к услугам профессиональных грумеров. Согласно условиям вакансии, кандидат должен жить в Москве, любить животных, а также быть стрессоустойчивым и обладать развитой фантазией для креативного груминга.
В Нижневартовске открыта вакансия стеклодува, в Воронеже ищут "семейную пару" для работы в частном доме. А поставщик элитного крепкого алкоголя из Петербурга обещает вдохновляющую рабочую атмосферу и скидки успешному бренд-амбассадору. Работодателя устроит кандидат с прекрасными ораторскими навыками, связями в профессиональных кругах и талантом к продажам.
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