Москвичей предупредили о грозе в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Потенциально опасная погода ожидается в столице в среду, 25 июля, сообщает Гидрометцентр РФ. В городе объявлено предупреждение желтого уровня.

Причиной стали грозы, которые прогремят в некоторых районах столицы и Подмосковья. Обильных осадков или сильного ветра не ожидается.

Температура воздуха днем в столице составит до 26 градусов выше ноля. К вечеру она опустится до 19 градусов. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее горожан предупредили о сильнейшей магнитной буре 24 июля. Метеозависимые люди из-за солнечного шторма могут ощутить недомогание, возможны проблемы с работой электроники и радиотехники.

Специалисты также составили предварительный прогноз погоды на август. По данным синоптиков, температура в последний месяц лета на большей части европейской территории России будет выше нормы. Кроме того, в августе будет значительно меньше осадков.