Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Фото: icmos.ru

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации.

Центр расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Я в прошлом военный, потом вышел на пенсию, сейчас год был на гражданке. Сейчас, в ходе последних событий, решил снова поработать на своей бывшей работе. Абсолютно положительно (отнеслись к решению вернуться на службу. – Прим. ред.), что жена, что мать, что отец – все только за", – заявил один из посетителей.

Другой мужчина, пришедший в пункт, поделился, что в прошлом был сотрудником полиции. В настоящее время он вышел на пенсию. После года на гражданке мужчина почувствовал, что хочет двигаться дальше. По его словам, бывшие коллеги посетителя пункта служат сейчас в ДНР и работают там волонтерами.

Третий кандидат, в свою очередь, рассказал, что решил пойти на службу по контракту, так как там сейчас находятся его друзья. Кроме того, мужчина отметил хорошие выплаты и соцпакет, который предоставляется военным.

Информацию о работе пункта и условиях набора на службу по контракту можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Жители столицы могут также обратиться через чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом своего поступка. Также один из пришедших в пункт мужчин заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность. Кроме того, он подчеркнул, что его предки сражались и защищали страну.

