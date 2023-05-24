В России ужесточат требования страхования мест массового скопления людей

Фото: 123RF/paulzhuk

Заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев заявил, что на сегодняшний день была поднята тема ужесточения требований по страхованию объектов массового скопления людей в общественных местах. Об сообщает газета "Известия".

Он отметил, что такое страхование может быть вмененным. По словам парламентария, законопроект обсуждается с Центробанком и Минфином.

"Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. А при инциденте страховщик выплатит гражданам компенсацию", – подчеркнул он.

Законодатели считают, что реализация данного проекта позволит обеспечить выплату компенсации в случае чрезвычайных ситуаций и освободить бизнес от лишних проверок.

Ранее в Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, у которых степень локализации не менее 600 баллов. Председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов направил соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко.