ЦБ объявил о создании оператора автоматизированной информационной системы страхования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ принял решение о создании АО "Национальная страховая информационная система", которое будет выполнять функции оператора автоматизированной информационной системы страхования. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В соответствии с законом 100% акций АО "НСИС" будет принадлежать Банку России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая информационная система будет содержать в себе данные о договорах автострахования, а также о страховании жилья. Это, считают в ЦБ, позволит повысить качество и полноту сведений о застрахованных лицах, а также поспособствует развитию и появлению новых потребительских сервисов.

Ранее стали известны самые необычные причины, с которыми обращались россияне, чтобы получить страховой полис. Так, чаще всего граждане желают застраховать какую-либо часть тела – таких 23%. Еще 17% хотят получить компенсацию за негатив в новостях, а 13% надеются получить выплаты в случае плохого настроения.



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