Названы самые необычные причины обращения россиян за страховкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Ренессанс страхование" перечислила самые необычные причины, с которыми обращались россияне, чтобы получить страховой полис. Об этом пишет RT.

Оказалось, что чаще всего граждане желают застраховать какую-либо часть тела – 23%, из них 21% – москвичи.

Компенсацию за негатив в новостях хотят получить 17%. С такой просьбой чаще других обращаются жители Новосибирска – 16%.

Некоторые рассчитывают на выплату страховки в случае плохого настроения – 13%. Таких граждан больше всего в Санкт-Петербурге – 16%.

Также в топ-10 необычных обращений вошли запросы на:

защиту голосовых связок (10%);

защиту разбитого сердца (7%);

защиту автомобиля, который еще не купили (6%);

страховку от последствий разочарования в людях (5%);

страховку от последствий неполучения выигрыша в лотерею (4%);

выплату в случае повышения цен на бензин (3%).

Выяснилось, что в прошлом году было обращение с просьбой застраховать собственную коллекцию вина, договор был заключен. Граждане также хотели оформить страховку на колеса автомобиля, защитить ребенка от низкого балла ЕГЭ и получить полис только на входную дверь в квартиру.

Ранее результаты другого опроса показали, что для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5%.

Самый большой размер накоплений для финансовой независимости назвали жители Санкт-Петербурга – 8,7 миллиона рублей, следом идут москвичи – 7,4 миллиона рублей, жители Ярославля – 5,3 миллиона рублей.



Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!