Стала известна погода на 24 февраля в Москве

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Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 февраля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики предупреждают, что в некоторых районах сегодня пройдут небольшие осадки.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов", – сообщается на сайте.

Днем будет дуть ветер юго-западного направления порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба. Уточняется, что такое значение на 15-17 единиц ниже нормы.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы. Предупреждение продолжит свое действие до 9:00 понедельника.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, температура будет средней или чуть ниже средней.