Минфин хочет сократить плату за единовременное получение накопленной пенсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В министерстве финансов и Центробанке продолжают совершенствовать законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что те, кто вступит в систему ГПП, смогут получить свои средства двумя способами – в течение многих лет либо же забрать скопленные деньги сразу с учетом оплаты НДФЛ. Это сделано для того, чтобы люди могли получить прибавку к пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро растратить.

В Минфине рассматривают такой вариант, когда плата за выход из системы гарантированного пенсионного плана значительно снижается. Сейчас на обсуждении встает вопрос о том, будут ли взимать налог со всей суммы, забираемой гражданином, или лишь с инвестиционного дохода.

"Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тысяч – это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тысяч рублей, а во втором – 26 тысяч, то есть 2,6% от накопленной суммы", – говорится в сообщении.

Согласно мнению специалистов, начисление НДФЛ на всю сумму накоплений ударит по репутации нового варианта накопительной пенсионной системы. В связи с этим вариант с уменьшением потерь средств гражданами является наиболее адекватным и перспективным.

В настоящее время эксперты пока не пришли к выводу о том, какую систему налогообложения будут вводить.

Ранее сообщалось о том, что россияне смогут единовременно получить все свои пенсионные накопления. Сообщалось, что деньги можно забрать спустя 30 лет с начала пенсионных накоплений, однако при таком раскладе придется заплатить подоходный налог в размере 13%.