Идею разработки памятки велосипедиста оценили в ГИБДД

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В ГИБДД поддержали идею депутата Госдумы Виталия Милонова о памятках для велосипедистов, которые выдавали бы при продажах транспортных средств.

"По результатам рассмотрения данного обращения В.В. Милонову направлено письмо о готовности принять участие в разработке текста памятки велосипедиста, а также направлении его предложений на рассмотрение в Минпромторг России", – цитирует RT представителя МВД РФ.

С 14 декабря на российских дорогах начали действовать новые знаки и ограничения. Введен знак "Велосипедная зона" и дублирующая его разметка. В зоне их действия автомобилям запрещено разгоняться быстрее 20 километров в час, велосипедистам и пешеходам можно двигаться в любом месте проезжей части.

На улицах и в парках города обустроено 773 километра выделенных полос и дорожек для велосипедистов.