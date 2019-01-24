Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:48

Идею разработки памятки велосипедиста оценили в ГИБДД

общество

10:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В ГИБДД поддержали идею депутата Госдумы Виталия Милонова о памятках для велосипедистов, которые выдавали бы при продажах транспортных средств.

"По результатам рассмотрения данного обращения В.В. Милонову направлено письмо о готовности принять участие в разработке текста памятки велосипедиста, а также направлении его предложений на рассмотрение в Минпромторг России", – цитирует RT представителя МВД РФ.

С 14 декабря на российских дорогах начали действовать новые знаки и ограничения. Введен знак "Велосипедная зона" и дублирующая его разметка. В зоне их действия автомобилям запрещено разгоняться быстрее 20 километров в час, велосипедистам и пешеходам можно двигаться в любом месте проезжей части.

На улицах и в парках города обустроено 773 километра выделенных полос и дорожек для велосипедистов.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика