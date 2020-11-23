В Госдуме заявили о необходимости правового урегулирования деятельности психологов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по охране здоровья от "Единой России", врач-психиатр Борис Менделевич предложил законодательно отрегулировать деятельность психологов для повышения доверия к ним россиян.
По мнению парламентария, рынок данных услуг в России переполнен неквалифицированными кадрами из-за отсутствия должной правовой базы. Это вызывает у людей недоверие к психологам.
"Причины данной ситуации в том, что, во-первых, психологическая помощь не относится к медицинской, в отличие от психиатрической. Соответственно, для профессиональной деятельности психологу нужно всего лишь профобразование. В итоге рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов", – сказал Менделевич, чьи слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что часто люди даже не уточняют образование психологов, поскольку обращаются к ним по совету близких или друзей. По его словам, разработка необходимых законов для решения проблемы уже ведется, однако до завершения работы еще далеко.
"Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами", – сказал депутат.
По мнению Менделевича, решением проблемы может стать расширение самостоятельности Ассоциации психологов, ее переход к большей автономности с возможностью аттестации специалистов и мониторинга уровня их компетенции по аналогии с развитыми странами. Кроме того, повысить уровень доверия россиян смогло бы создание открытой базы специалистов.
"В этом плане очень важно создание портала или на базе существующих ресурсов разработка подраздела, где любой человек мог бы посмотреть информацию о психологе по аналогии с информационной базой о нотариусах", – считает депутат.
Ранее Менделевич, комментируя идею создания памятки по преодолению осенней хандры, порекомендовал россиянам обращаться к врачам при ее появлении. По его словам, она может прикрывать много различных проблем, в том числе клиническую депрессию и иные тяжелые заболевания.
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