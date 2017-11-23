В России могут отказаться от паспортов – СМИ

23 ноября, 05:03
Фото:ТАСС/ Михаил Фомичев
В России через 15-20 лет могут отказаться от паспортов. Их заменят на контроль биометрических данных.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александра Ханина, в России уже есть компании, которые пользуются услугами распознавания лиц. Среди них, например, Сбербанк, который для создания платформы биометрической идентификации, купил 25,07% акций в VisionLabs.
"С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные. Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев", – цитирует агентство слова Александра Ханина.
Он также отметил, что для того, чтобы заменить паспорта на биометрию, необходимы соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, благодаря которой будут считываться биометрические данные.
По мнению гендиректора VisionLabs, в ближайшие время страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как к этому еще не готовы. Переход от бумажных паспортов к биометрии, по его словам, сможет произойти не раньше чем 15-20 лет.
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