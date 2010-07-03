Оплатить детсад и кружки теперь можно через сервис "Мои платежи"

Фото: mos.ru

Оплатить детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги теперь можно только через сервис "Мои платежи". Раньше это можно было сделать и в категории "Образование", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это сделано для того, чтобы найти и оплатить все счета по платным услугам можно было на одной странице сервиса. При этом родителям лишь однажды нужно указать данные о ребенке.

Чтобы увидеть счет за кружки и детский сад, зарегистрированным на mos.ru родителям необходимо указать номер СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и паспортные данные.

Данные о ребенке можно указать в личных кабинетах как отца, так и матери, чтобы каждый мог внести оплату. В своем профиле можно указывать паспорт любого члена семьи. Это позволит отслеживать счета, выставленные по паспорту родственника.

С помощью сервиса "Мои платежи" можно оплатить образовательные и жилищно-коммунальные услуги, штрафы, городской телефон, сотовую связь, интернет и другое.

Для этого необходимо авторизоваться на сайте и указать в личном кабинете расширенный список данных, по которым будет выполняться автоматический поиск счетов.

Произвести оплату можно с помощью банковской карты, мобильного телефона или электронного кошелька. Оплаченные квитанции можно скачать, распечатать или отправить на электронную почту.

Ранее в Москве запустили систему онлайн-оплаты счетов за аренду городской недвижимости для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Она позволит сэкономить время и избежать ошибок, оформляя документы.