Оплатить детсад и кружки теперь можно через сервис "Мои платежи"

08:11
08:11
Поделиться в социальных сетях:
Фото: mos.ru
Оплатить детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги теперь можно только через сервис "Мои платежи". Раньше это можно было сделать и в категории "Образование", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это сделано для того, чтобы найти и оплатить все счета по платным услугам можно было на одной странице сервиса. При этом родителям лишь однажды нужно указать данные о ребенке.
Чтобы увидеть счет за кружки и детский сад, зарегистрированным на mos.ru родителям необходимо указать номер СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и паспортные данные.
Данные о ребенке можно указать в личных кабинетах как отца, так и матери, чтобы каждый мог внести оплату. В своем профиле можно указывать паспорт любого члена семьи. Это позволит отслеживать счета, выставленные по паспорту родственника.
С помощью сервиса "Мои платежи" можно оплатить образовательные и жилищно-коммунальные услуги, штрафы, городской телефон, сотовую связь, интернет и другое.
Для этого необходимо авторизоваться на сайте и указать в личном кабинете расширенный список данных, по которым будет выполняться автоматический поиск счетов.
Произвести оплату можно с помощью банковской карты, мобильного телефона или электронного кошелька. Оплаченные квитанции можно скачать, распечатать или отправить на электронную почту.
Ранее в Москве запустили систему онлайн-оплаты счетов за аренду городской недвижимости для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Она позволит сэкономить время и избежать ошибок, оформляя документы.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: