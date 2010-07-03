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09:39

Социологи выяснили отношение россиян к татуировкам

общество

09:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство россиян заявили, что у них никогда не было татуировок и они не планируют делать их себе в ближайшее время. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Татуировок не было и нет у 88% участников опроса. При этом 11% респондентов, в основном мужчин, признались, что у них есть татуировки – в среднем по две. Еще 1% россиян рассказали, что избавились от тату.

Кроме того, как показало исследование, абсолютное большинство опрошенных (96%) не собираются делать себе татуировки как минимум в ближайшие год или два. На вопрос об отношении к тату более половины россиян (58%) ответили, что относятся к людям с татуировками нейтрально. 15% респондентов заявили, что понимают любителей рисунков на теле и поддерживают их. Еще 27% подчеркнули, что не столь толерантны к людям, которые сделали себе татуировку, и даже осуждают их.

Ранее в военкомате в Башкирии татуировки на лице рэпера Face назвали признаком психического расстройства. Исполнитель не прошел врачебную комиссию из-за татуировок и некоторых заболеваний, пояснил председатель военно-врачебной комиссии военкомата.

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общество

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