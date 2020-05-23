Синоптики назвали срок возвращения тепла в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели теплая погода не вернется в Москву.

Первые признаки потепления ожидаются в понедельник. 25 мая температура в городе повысится до 15-17 градусов.

Однако такая температура все равно ниже климатической нормы примерно на 3 градуса, добавил Вильфанд.

"Но это уже "поприличнее" с точки зрения майской погоды", – отметил синоптик в разговоре с ТАСС.

В субботу, 23 мая в столице ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до 10-12 градусов выше ноля.

В центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что с наступлением июня температура в столице поднимется до 20-25 градусов.