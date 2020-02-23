Депутат Рады поздравил граждан с Днем защитника Отечества

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Депутат Верховной Рады Илья Кива поздравил украинцев с Днем защитника Отечества. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности, передает РИА Новости.

В своем Facebook-аккаунте политик высказался против декоммунизации в стране. При этом он использовал нецензурную лексику. После этого Кива опубликовал поздравление с Днем защитника Отечества, прикрепив картинку с надписью "23 февраля. День Красной армии".

Некоторых граждан это поздравление возмутило. "Чем дальше, тем веселее топим за СССР", – посыпались комментарии. Также пользователи Сети предположили, что в следующий раз депутат наденет георгиевскую ленточку на 9 Мая.

Кива же объяснил свой пост в социальной сети тем, что его отец и дед служили в СССР.

"У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!", – отметил он.

Украинские власти отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, перенеся его на 14 октября. Кроме того, в стране была запрещена демонстрация коммунистической символики.