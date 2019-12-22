Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка

Фото: facebook.com/gelionsk

Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.

"Настоящее искусство должно возбуждать!" – написала Терешкова в Instagram.

Снимок главного городского катка около оперного театра в Новосибирске с высоты птичьего полета сделал местный фотограф Слава Степанов. Некоторые пользователи предположили, что каток напоминает мужской половой орган.

"Фраза "иди на каток" заиграла новыми красками", — смеются пользователи в Сети.