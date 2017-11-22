"Яндекс" в России возглавит финдиректор компании Грег Абовский

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Новым руководителем "Яндекса" в России с 1 декабря станет финансовый директор компании Грег Абовский.

В компании сообщили, что Абровский будет совмещать новый пост с текущими обязанностями. Он сменит на должности Александра Шульгина, который решил покинуть "Яндекс", передает РИА Новости.

Возглавлять группу компаний "Яндекс" продолжит Аркадий Волож.

Ранее стало известно, что "Яндекс" прекратит поддержку агрегатора каршеринговых сервисов до конца ноября. Компании не удалось договориться о бронировании автомобилей через приложение.