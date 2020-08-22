Эксперт рассказал о вреде беспроводных наушников

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Фото: ТАСС/JUSTIN LANE/ЕРА
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что беспроводные наушники могут нанести вред человеку из-за излучающих электромагнитных волн, передает агентство "Прайм".
"Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает", – рассказал Тимофеев.
Эксперт подчеркнул, что наиболее вредны для слуха и зрения человека поддельные устройства. Для проверки безопасности устройства Тимофеев предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит наушники безопасны, уточнил доцент.
Ранее в Роскачестве предупредили, что длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом. Старший научный сотрудник НИКИО имени Свержевского Валерий Мищенко рассказал, что для снижения рисков испортить слух надо слушать песни в наушниках не более трех часов в день.
При этом, как отмечается, прослушивать композиции рекомендуется не более двух часов подряд, громкость не должна быть максимальной.
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